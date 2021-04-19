位於台北市承德路一段的「君品酒店」今（19日）下午3點多發生火警，飯店也隨後發布聲明稿表示，今日下午3點5樓戶外陽台因不明原因發生火災，當下即立刻疏散並通報消防隊，目前火災均已熄滅，無人員和重要財務損失。
聲明稿文中指出，飯店6樓雲軒西餐廳廳因5樓煙霧往上竄，今晚將暫停營業做盤點整理，5樓宴會廳和17樓頤宮則是正常營業，客房住宿亦正常營業。對於火災發生原因，本公司將配合消防單位調查處理，特別對於受到驚擾的客人及鄰居致歉，並深深感謝第一時間撲滅火勢的消防隊。
(中時 )
位於台北市承德路一段的「君品酒店」今（19日）下午3點多發生火警，飯店也隨後發布聲明稿表示，今日下午3點5樓戶外陽台因不明原因發生火災，當下即立刻疏散並通報消防隊，目前火災均已熄滅，無人員和重要財務損失。
聲明稿文中指出，飯店6樓雲軒西餐廳廳因5樓煙霧往上竄，今晚將暫停營業做盤點整理，5樓宴會廳和17樓頤宮則是正常營業，客房住宿亦正常營業。對於火災發生原因，本公司將配合消防單位調查處理，特別對於受到驚擾的客人及鄰居致歉，並深深感謝第一時間撲滅火勢的消防隊。
(中時 )
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