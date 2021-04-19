協力廠商發生工安意外 中鋼回應 17:042021/04/19 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年4月19日約中午12時許，中鋼公司協力廠商克羽公司陳姓員工在中鋼轉爐工場配合修護工程中發生遭捲入的工安事故。（翻攝小港分局臉書專頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年4月19日約中午12時許，中鋼公司協力廠商克羽公司陳姓員工在中鋼轉爐工場配合修護工程中發生遭捲入的工安事故。目前事故發生的原因，正由勞檢單位調查中，中鋼盡全力協助處理後續事宜。 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 打鐵趁熱 中鋼領軍鋼鐵股喊衝 (工商 ) #中鋼 #協力廠商 #發生工安意外 #日約 #時許 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》義隆車用市場有斬獲 瞄準東南亞 16:322021/04/19 財經 中鋼3月份及第一季稅前盈餘 雙創單月及單季新高 15:232021/04/19 財經 高巿鋼鐵業加嚴 環團質疑改善幅度小 19:212021/04/19 生活 文大召開校安會議 無證據證明發生怪人攻擊事件 16:512021/04/19 生活 嶺東高中發生校園霸凌同學卻袖手旁觀 教育局回應了 16:492021/04/19 生活 《國際產業》再70天 瑞薩火燒廠產能恢復往昔 15:242021/04/19 財經 楠梓科技產業園區22日辦徵才 釋出945個工作機會 10:212021/04/19 財經 中鋼110年股東會紀念品出爐 股價跟著跳躍 10:012021/04/19 財經 高雄又爆工安意外 中鋼外包商工人遭捲入機器慘死 14:542021/04/19 社會 夫妻年收180萬只敢生一胎 他指低生育率3主因：面對現實 19:382021/04/19 生活 中鋼股東會紀念品來了 超萌MIT黑熊工具組 09:582021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 全球疫情再發燒 美股開盤跌百點 特斯拉挫3％ - 財經 別只看貨櫃三雄 散裝航老闆1句話股價噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。