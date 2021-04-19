美國道指和標指上周五晚創新高，不過19日三大指數期貨均回落。港股上周累計升270點後，19日收盤重上兩萬九。

道指期貨19早曾挫逾100點，拖累恒指低開9點，報28,960點，之後曾挫162點，見28,806點全日低；其後A股向上帶動下，港股迅速掉頭回升，恒指曾飆升350點，見29,319點全日高，重上50日線（約29,200點），見一個月高位。恒指升232點。午後升幅收窄，恒指曾升不足一百點，收市報29,106點，升136點或0.47％。

大市全日成交額1,501.63億港元。國企指數升65點或0.59％，報11,092點。恒生科指升114點或1.4％，報8,346點。

個股方面，「ATM」均下跌，騰訊跌0.8％，報627港元，成交居首達127.89億港元。阿里巴巴跌1.5％，報232港元，為表現最差藍籌；美團跌0.3％，報289.2港元，分別居成交金額榜第二三位。舜宇升5.2％，為表現最好藍籌。

(工商 )