開放民眾自費施打AZ疫苗 桃醫預約首日速額滿 17:032021/04/19 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開放預約自費疫苗首日，桃園醫院名額全數額滿。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月19日起開放預約自費施打新冠肺炎疫苗，桃園醫院早上10點線上預約系統一開放，不到半小時，200個預約名額全數額滿，加上先前的掛號者本週共有240位施打人數，分別為周三及周五2門診。 桃園市衛生局表示，目前桃園只有桃園醫院開放預約，也只有限於本週兩個門診，民眾無需負擔疫苗費用，但民眾需自付掛號費、診察費及注射費共550元，談到未來是否還會開放其他門診，將由中央、院方進行規畫及調整。 破千人預約自費施打AZ 台北馬偕開放2小時8門診額滿 自費AZ疫苗21日開打 北市醫學中心預約爆滿 (中時 ) #預約 #開放 #門診 #自費 #額滿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AZ疫苗自費接種最便宜 花蓮醫院已有27人預約 15:202021/04/19 生活 自費AZ疫苗明開放預約 指揮中心下午說明 11:042021/04/18 生活 醫院辦醫護AZ接種賽 遭疑變相施壓 04:102021/04/19 焦點要聞 獨／高雄醫院辦AZ接種比賽 護理師工會轟：用考績施壓 15:262021/04/18 生活 台灣菜市場鳥飄洋過海變明星 澳洲民眾打爆電話求賞鳥 11:522021/04/19 萌寵 中鋼股東紀念品亮相 超萌黑熊工具組5／26開放兌換 13:552021/04/19 財經 提前開放盛況依然不減 三義舊山線桐花祭登場 15:152021/04/19 寶島 AZ疫苗明開放自費施打 連勝文存疑慮：輪不到我 15:452021/04/18 政治 上海台胞 明起可預約免費打疫苗 04:102021/04/18 產業財經 自費AZ疫苗明起預約 15家醫院費用曝光 16:162021/04/18 生活 開幕倒數95天 東奧命運多舛 戴鋼盔往前衝 04:102021/04/19 運動天地 生活熱門新聞 搭台鐵佔2座位遭乘客偷拍 正妹秀車票眾人豎拇指大讚 - 生活 台積電面試遭嗆家庭教育失敗 網揭原因：不適者淘汰 - 生活 花蓮連兩震 日月潭晚間這畫面網大驚：炎亞綸說的都是真的 - 生活 嘉義哥棄單700元烤蝦老闆怒炸 遭客反嗆：硬咬著不放試試看 - 生活 女高生去台中地院吃自助餐只要35 照片曝光網驚：根本慈善事業 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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