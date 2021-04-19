4月19日起開放預約自費施打新冠肺炎疫苗，桃園醫院早上10點線上預約系統一開放，不到半小時，200個預約名額全數額滿，加上先前的掛號者本週共有240位施打人數，分別為周三及周五2門診。

桃園市衛生局表示，目前桃園只有桃園醫院開放預約，也只有限於本週兩個門診，民眾無需負擔疫苗費用，但民眾需自付掛號費、診察費及注射費共550元，談到未來是否還會開放其他門診，將由中央、院方進行規畫及調整。

(中時 )