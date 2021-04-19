美日領導人日前會晤後發表聯合聲明，提及雙方將打造自由開放的印太地區，就中國對印太地區和平與繁榮的影響交換意見，並就東海、南海、台灣、香港、新疆等問題表達關切。中國外交部發言人汪文斌對此表示，外交部發言人日前已對此闡明了嚴正立場，他願意再談三點：

第一，世界上只有一個體系，以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。美日代表不了國際社會，沒有資格定義國際秩序，更沒有資格將自身的標準強加於人。美日嘴上鼓吹自由開放，實際上拉幫結派，搞小圈子，煽動集團對抗，這才是對地區和平穩定的真正威脅，對國際規則秩序的肆意破壞。

汪文斌表示，66年前萬隆會議在和平共處五項原則的基礎上，提出處理國家間關係的10項原則，至今仍對指導國際關係具有十分重要的現實意義，充分表明：要團結不要分裂，要平等不要霸權，要合作不要對抗，才符合時代發展的潮流，才經得起歷史實踐的檢驗。

第二，在人權問題上，日美兩國對中國人民和世界人民是有欠帳的。日本上世紀30年代發動的侵略戰爭給亞洲國家特別是中國人民造成了深重的災難，但日本作為戰敗國，國內至今卻仍不時出現否認、美化侵略歷史的言行。美國長期推行窮兵黷武政策，僅2001年以來美國對外發動的戰爭就造成超過80萬人死亡，其中平民死亡人數就達30多萬。

汪文斌表示，日美應該做的是，切實反省並糾正自己的侵略行徑和侵犯他國人權的錯誤行為，而不是打著人權幌子行干涉中國內政之實，藉口人權問題抹黑他國形象，破壞他國穩定，遏制他國發展。中國人民不答應，世界人民也不答應。當務之急，日本應正視周邊國家和國際社會的嚴重關切，本著對世界各國人民生命健康負責的態度，立即停止實施向海洋排放核污染水的決定，停止損人不利己的行為。

第三，抗擊疫情需要秉持科學精神，需要各國通力合作，美國把抗疫政治化，對別國污名化，大搞甩鍋退群，不僅使美國人民付出了沈痛的代價，也給國際抗疫合作製造了障礙，增添了阻力。美日應停止在抗疫問題上的政治操縱，珍惜生命，尊重科學，為促進國際抗疫合作多做實事，少添麻煩。

(中時 )