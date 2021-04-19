台灣本島日前遭牛結節疹侵襲，中央立即成立牛結節疹中央災害應變中心，針對全台各縣養牛場疫情進行調查，苗栗以北等7縣市也於18日完成轄內的牛隻注射疫苗，桃園市某牛場因先前已完成肉牛交易，需自南部引進40頭牛，桃園市動保處19日立馬追加施打疫苗，嚴防牛結節疹擴散。

桃園市動保處長王得吉表示，疫情爆發後3天內完成桃園市轄內5800頭牛的疫苗接種，共有30名動保處人員至轄內各牛場協助疫苗施打，其中以近5000頭的乳牛優先注射，因乳牛場內設有頸鋏，可安全又兼顧的穩定乳牛，讓牛隻順利接種疫苗。

王得吉說，肉牛因常為放養式飼養，許多牛場並無設置穩定牛隻的設備，因此人員需依照不同的地形、地況採取不同的應對措施，乳牛皆是以人工施打為主，但不少肉牛攻擊性強，人員無法靠近，而採用「吹箭」的方式注射疫苗，同時也因肉牛的流動性較大，數量比原本預計的800多頭還要再多一些，數量管控上也相對困難。

王得吉表示，疫苗接種結束後，針對各牛場進行防疫宣導，如蚊蠅驅除、雜草拔處及捕蚊燈吊掛等，也特別交代畜主這2週不要從南部購買牛隻，若有需求也需告知動保處，而他也說，因轄內有一牛場先前已完成交易，訂金費用也已繳清，無法臨時取消購買，動保處立即於19日至該牛場替新進的40頭牛施打疫苗。

(中時 )