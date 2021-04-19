智利是全球新冠肺炎疫苗接種速度最快、接種範圍最廣泛的國家之一，但近來其染疫數反不斷激增已引起高度關注。

根據科學網站《Our World in Data》所做的統計，這個南美洲國家近4成「總人口」已經至少接種過1劑新冠疫苗，成為全球接種率最高的國家之一，僅次於以色列和英國。

但儘管其疫苖接種率排名全球前段班，且其1900萬居民大多數仍處於嚴格封鎖中，但近幾周以來智利的新冠狀病毒感染病例卻急速攀升。

泛美衛生組織（Pan American Health Organization）區域主任因此強調，對該地區大多數國家而言，疫苗將不足以防止染疫增加。

智利單日確診數在4月9日首度突破9,000例，創下疫情爆發以來的新高記錄，並遠超出去年夏天達到高峰時的近7,000例。該國衛生部長Enrique Paris上周四表示，他希望現在單日確診數的飆升已經到頂了。

衛生專家表示，該國近來病例數激增，部分受到毒性更強的病毒株影響，以及因為放寬公衛措施、提高人員移動，以及忽視簡單的預防措施，如保持人身距離和戴口罩。

儘管該國的疫苗接種進度領先大多數國家，但如巴西P.1變種病毒等更具毒性的病毒株傳播開來，已導致其確診病例數大幅增加。

此外，由於智利廣泛使用中國科興公司的新冠疫苗CoronaVac，也引發對疫苗功效的質疑。

中國疾病預防控制中心主任高福本月稍早前坦承中國的新冠肺炎疫苖防禦力不高，並表示中國可能需要替換其新冠疫苗，或改變其疫苗接種方式，以達到足夠的接種效果。但他之後對中國官媒表示，他的發言遭到誤解。

中國研發的新冠疫苗尚未公布後期試驗數據，此前巴西進行的一項試驗顯示科興的CoronaVac疫苗有效性剛好超過50%，遠低於輝瑞/BioNTech、莫德納和牛津/AZ疫苖的效力。不過，土耳其研究報告則指出CoronaVac疫苗的有效力高達83.5%。

智利大學本月初發表的研究報告指出，該國在接種第二劑科興CoronaVac疫苗兩周後的有效力為56.5%。而最關鍵的是，報告中指出，接種一劑後的效力僅為3%。

風險顧問公司Eurasia Group總裁Ian Bremmer出具報告指出，智利是全球接種率最高的國家之一，但其93%的疫苗來自中國，這或許有助於解釋為何其新增確診數顯著增加的同時，住院和染疫死亡人數下滑的速度也比以色列、英國和美國緩慢許多。智利和阿拉伯聯合大公國現在都在考慮接種加強效果的第三劑。

(時報資訊)