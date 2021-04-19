農糧署近年還推動產銷履歷制度，為使更多農民投入，中央及地方政府皆有補助辦法，桃園市去年通過產銷履歷驗證戶數達97戶，驗證面積約935公頃，其中觀音區的松榮碾米廠已有70年優良碾米的歷史，廠區採用低溫冷藏保鮮技術，設置全自動化的設備，並由電腦精確控制，讓該廠的白米大受國內外肯定，更是日商指定的碾米。

桃園市政府於產銷履歷制度推動上不遺餘力，為使更多農民加入產銷履歷的行列，106年起市府補助農產品經營業者產銷履歷驗證費用，中央補助總費用2／3者，市府配合補助總費用1／3，另中央無補助者，市府均全額補助，以鼓勵農民取得「產銷履歷農產品標章」，目前本市推動產銷履歷制度109年通過驗證戶數97戶，驗證面積達約935公頃。

松榮碾米廠秉承70年優良碾米之傳統，廠長李榮福表示，廠區採用低溫冷藏保鮮技術，進口來自日本、英國、德國的精米機及色彩機，設置全自動化設備，由電腦精確控制，以確保碾製出頂級食味之最高級米，且有別於一般碾米廠，松榮碾米廠重複兩次精米、洗米到選色三道工序，把夾雜物、異型粒、變色粒、碎粒等不良品剔除，只留下最完美的米粒。

桃園市長鄭文燦19日下午參訪松榮碾米廠，他說，期許松榮碾米廠未來所規畫建置的筒倉冷凍設備，能專門與桃園在地農民契作產銷履歷稻米，另市府與中央共同推動產履米及有機米供應學童營養午餐，除已請農糧署規畫將桃園市納入110學年度學午糧採購產銷履歷米參與政策推動的對象外，更積極擴大推動桃園是營養午餐團膳業者多採用可溯源米，讓學童能享用到優質認證米飯，持續推動學童食安及提升學校用餐食米品質。

(中時 )