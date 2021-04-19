采子爆真的劈腿！邱鋒澤慘被綠 兩個月前「這段話」被挖出早露玄機？

22歲女星采子（謝采紋）不只介入好姊妹荳荳（何紫妍）和何孟遠的感情，采子今（19日）則再被證實，她與老闆邱鋒澤已交往一年半，采子劈腿又搶閨蜜男友，讓她成為眾矢之的，對此，兩性作家艾姬就發文分析劈腿和搶閨蜜男友的差異，並有感寫下：「到底，為什麼能夠下得了手？」

采子背叛男友邱鋒澤、介入閨蜜荳荳和何孟遠的感情，讓采子重創演藝事業和形象，兩性作家艾姬今下午就在臉書對此分析：「劈腿或許有可能是一時失誤，但搶閨蜜男友就是價值失控」，艾姬表示，她不愛批評每個人感情上的選擇「但我個人不能接受搶閨蜜男友這件事。到底，為什麼能夠下得了手？」

我是艾姬臉書全文。（圖／取材自我是艾姬-情癒撩慾系作家臉書）

艾姬認為，一邊是友情、一邊是愛情「最悲慘地莫過於友情與愛情竟然同時背叛了自己」，對此，艾姬也指出，最根本之道就是，選擇一個對男人的品味和自己不同的女孩當閨蜜「或者選擇一個值得信任又正直的男人當男友，什麼女人都不必怕變成小三了，何況是閨蜜」。

采子和何孟遠因參加《全明星運動會》引爆劈腿風波，重創兩人的演藝事業和形象，兩人道歉後也都宣布退出節目，而采子經紀公司「原音兄弟」隨後宣布與采子終止合約，「原音兄弟」老闆之一的張暐弘則看不下去，貼出邱鋒澤和采子甜蜜照，證實2人交往1年半，揭發采子劈腿真相，透露邱鋒澤因情傷而醉倒，也讓采子再添負面觀感。

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(中時新聞網)