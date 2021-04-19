王姓刺青師傅認識吳姓客人的15歲小女友，很是喜歡，以需要刺青比賽模特兒為由，邀2人到其住處同居，再等到2人分手吳男離開後，趁獨處機會與少女性交得逞。台北地院審結，依6次對未成年性交罪判王男應執行3年2月，可上訴。

王男2018年3月間透過吳男認識當時15歲的少女，假藉邀約少女擔任刺青比賽模特兒為由，同年10月間讓吳男、少女入住他在台北市的住處，待吳男與少女分手搬離，王男再利用與少女朝夕相處的機會，與少女性交得逞。

王男做完後進一步表白，兩人成為男女朋友後，再於同年11月至隔年2月間止，至少在外開房間5次，少女母親發現後，氣得提告。

王男承認犯行，法官考量他沒有前科，自陳國中肄業，離婚與女兒同住，目前因骨刺、輸尿管結石開刀及第二型糖尿病無法工作，雖有和解意願，但因經濟狀況無法達成和解，6次犯行分別判8月徒刑，應執行3年2月徒刑。

(中時 )