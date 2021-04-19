台南市政府衛生局19日邀集知名的連鎖超商與咖啡店業者，正式宣告從6月1日起，全市連鎖超商、咖啡廳門市的騎樓、庇廊列為全面禁止吸菸場所，違反的民眾最高開罰1萬元。

市長黃偉哲表示，有感於日前一名台南一中學生自發性在路上撿拾菸蒂的照片，受到大批網友按讚稱許，市府決定加速推動更大範圍的「無菸騎樓」政策，將全面禁止吸菸的場所，推展至民眾常去的知名連鎖超商與咖啡店，希望透過公告台南法定禁菸場所，有效抑制吸菸人口，也降低市民朋友接觸二手菸的機會，維護大家的健康。

衛生局表示，從2019年起，該局即邀集台南連鎖超商及知名咖啡店業者舉辦「無菸騎樓推動說明會」，並與業者達成無菸騎樓政策共識；2020年接續辦理「連鎖超商、咖啡店騎樓不吸菸」活動，也獲得業者和民眾的支持，並將連鎖超商、咖啡店騎樓公告為法定禁菸場所。

市府於2020年12月24日針對統一7-11、全家、萊爾富、OK、美廉社、星巴克、85度C、路易莎、cama café、多那之等各門市共842處行政公告全面禁菸，宣導期6個月後，將從2021年6月1日起正式生效，屆時全市的連鎖超商、咖啡廳門市騎樓等都列入全面禁菸場所。

衛生局長許以霖指出，以往經常接獲民眾陳情，指超商、咖啡店等騎樓有二手菸問題，如今自行政公告生效日起，在上述禁菸場所吸菸者，最高可處1萬元罰鍰；業者若提供吸菸有關器具，最高可處5萬元罰鍰。

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(中時 )