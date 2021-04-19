擁有天使臉蛋與E罩杯火辣身材的女星「雞排妹」鄭家純，這兩年積極拓展事業版圖，除了拍寫真、主持深夜網路節目外，還創立成人用品品牌「純色」，自己當老闆，近日品牌又推出新產品潤滑液，雞排妹昨(4/18)曝光親自拍攝的產品宣傳照，泡在倒滿潤滑液的浴缸中，全裸卻巧妙保持三點不露，讓粉絲看了暴動，直呼鼻血狂噴。

雞排妹這兩年積極迎接事業新挑戰，日前投入百萬資金，闖蕩成人用品市場，去年推出首樣商品「純愛杯」，一上募資平台就獲得「老公們」踴躍支持，商品熱銷她也樂得放送各種福利，對品牌更加有信心的雞排妹，如今跟知名電商平台合作，推出「純愛液」，強調台灣製造，成分滋養，邊用還能邊保養。

雞排妹為個人品牌拍攝宣傳照，遮住三點的特效，被說是發出聖光。(翻攝自鄭家純臉書)

而作為品牌老闆與首席模特兒，雞排妹昨天在社群公開了商品宣傳照，果真尺度不負眾望，只見團隊找了位於宜蘭的美麗民宿，大手筆將200公升「純愛液」倒進純白圓形浴缸中，雞排妹則直接脫光上陣，跪坐在浴缸中，一雙電眼直盯著鏡頭，雙手捧胸稍微遮住重點部位，但終究難以遮擋，最終是後製特效光點遮住私密三點，讓人看得臉紅心跳。

面對這比拍個人寫真還要大尺度的商品照，雞排妹也積極回覆粉絲提問，被問到拍攝時的感受，她透露要在黏滑的浴缸中保持美美姿勢，其實很有難度，非常容易滑倒，所以拍完「核心很酸」，而且「冷到末梢麻痺」，還好成果非常完美，而這張大尺度照片，一度被檢舉而從粉絲專頁消失，所幸最後有救回來，讓更多粉絲能一飽眼福，眾人也大讚照片好性感，「聖光的概念」、「誰亂檢舉，太過份了吧？」、「咕溜咕溜的阿純，感覺可以用來保養欸」。

(中時新聞網)