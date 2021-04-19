倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開低走高，加權指數再創新高，終場上漲104.47點，漲幅0.61％，收在17,263.28點；櫃買指數亦同步上漲0.47點作收，漲幅0.22％，收在211.21點；三大法人進出方面，外資續買7.04億元，投信轉買2.22億元，自營商續買10.09億元，惟外資法人於台指期轉買4,315口多單，累計淨空單部位為24,535口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖在世芯-KY風暴、台積電法說會行情失靈、資金排擠效應下，多檔電子股表現疲弱，甚至出現高檔重挫。不過，市場人氣並未因此退卻，資金反倒轉戰傳產類股，包括台聚、亞聚、國喬、台苯、台達化、聯成、華夏、中石化、華榮、宏泰、華紙、寶隆、中鋼、燁興、燁輝、志聯、聚亨、官田鋼、海光、彰源、春源、高興昌、新鋼、大成鋼、長榮、陽明、萬海、台航、中航、新興、裕民、四維航、慧洋-KY、正德等，股價19日君展現強勢上攻的企圖心。

觀察台股19日盤面，終場上市櫃公司合計漲停家數達90家，大漲逾5％者合計達199家，顯見在業內法人大戶心態積極偏多不變、多頭震盪驚驚漲的過程中，後市行情只要未出現爆量長黑、島狀反轉的型態、多方架構亦未遭破壞前，個股輪動輪漲的精彩好戲仍將持續，逢低可持續偏多操作。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，波羅的海運價指數（BDI）急速反彈，運價高漲，市況一路看旺至第三季，在獲利持續看升下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間。

選股方面，從目前量價結構觀察，研判台股後市仍有續漲機會可期，惟在策略上仍宜謹守「低接不追高」的原則不變；至於電子股方面，只要基本面仍續處成長趨勢上，後市依舊有望再度大漲。

(工商 )