創校74年的和美高中，前身是和美國中，校舍建築太過老舊，在縣府努力爭取下，近4年來已完成5棟校舍建築重建工程。。(謝瓊雲攝)

嶄新的圖書資訊大樓設有圖書館、生科教室，也將是社區共讀站。(謝瓊雲攝)

創校74年的和美高中，前身是和美國中，校舍建築太過老舊，在縣府努力爭取下，近4年來已完成5棟校舍建築重建工程。(謝瓊雲攝)

1947年創校的和美國中，2013年正式改制完全中學，因多數校舍建築已十分老舊，過去4年內爭取重建5棟嶄新校舍，去年中陸續完工的勤美樓、圖書資訊大樓19日正式落成啟用，彰化縣長王惠美19日出席剪綵，盼新校舍能提供師生有更安全、優質的學習與閱讀空間。

和美高中硬體設施老舊，之前已先完成第一期育善樓、及第二期懷真樓的重建工程；由於北側大樓也有安全疑慮，彰化縣政府積極向中央爭取，由中央補助約9100萬元，縣府配合款約2600萬元，進行第三期勤美樓暨圖書資訊大樓的拆除重建工程，工程分別於前年4月與8月開工，並於去年8月與12月完工；王惠美和國教署主任祕書王鳳鶯都應邀出席落成啟用典禮。

王惠美表示，勤美樓為3層樓建築，展現傳統之美，與對面「道東書院」相呼應，圖書資訊大樓則為地上4層樓，結合現代科技，包括生科大樓等，希望學生學習更加國際化，未來圖書館也會融入社區作為共讀占，帶動閱讀風氣。

王惠美說，她在立委任內就努力為和美高中爭取重建圖書資訊大樓，擔任縣長後又讓設施更完備，近年來縣府累計補助和美高中近4500萬元教育經費，辦理圖書館、自主學習空間裝修工程，及採購圖書及生科教室相關設備等，就是為了提供和美學子們更安全優質的學習環境；投資教育就是投資未來，期許學子們都能在優質的硬體設備環境中努力用功，一定能走出一條光明的路。

(中時 )