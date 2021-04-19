台灣大(3045)第15屆《myfone行動創作獎》徵件正式開跑，台灣大基金會執行長劉麗惠指出，myfone行創獎是結合時事、文學、音樂、影像、科技與藝術的創作平台，14年來總徵件數已超過42萬，並透過勇敢追夢計畫與台灣大旗下的myVideo、MyMusic、myBook、M+messenger等平台，協助創作人與商業市場接軌，開啟更多的可能性。

5G與互聯網時代的到來，創作不再受到時間、空間、器材的限制，今年myfone行創獎的「微電影組」整合過往的「微電影」與「行動影片」，不以拍攝裝置來區分、定義作品，鼓勵用多元形式揮灑創意。台灣大指出，觀察這幾年myfone行創獎的參賽作品，發現這個舞台確實讓許多民間高手有施展才華的機會，每年都有令人驚豔的創意與作品，期許今年的參賽者都能勇於突破，以創意打開無限可能。

第15屆《myfone行動創作獎》今年總獎金高達400萬元，以「能，不能I’MPOSSIBLE」為題，在比賽結束後，台灣大哥大也全力提供扶植與媒合專業團隊的機會，陸續投入上千萬元的資金與資源，媒合素人導演拍攝公益微電影，協助公益團體募款，同時透過「勇敢追夢計畫」輔導素人歌手發行數位單曲，以及全力培育2018年微電影組首獎得主李洹宇打造華人首支原創歌舞短片《奇幻書店》等，輔導優秀的台灣影視音人才往專業領域發展，啟發更多能所不能的創意。

(時報資訊)