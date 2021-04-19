北市大同區某電信門市店員去年5月收到炸彈包裹，所幸店內人員馬上撲滅未釀成災害，檢警逮捕40歲水電工，他聲稱與店長有嫌隙，才會刻意購入煙火、火藥、螺絲釘等物，自製爆裂物，士林地院依非法製造爆裂物罪、縱火未遂等罪，判處犯案的水電工應執行徒刑5年2月。

水電工供稱，2018年間在夜市、光華商場購買煙火、火藥、引線等物品，製成多個爆裂物，還有具有殺傷力的槍枝，平時放置於家中。後因不滿廖男借錢給胞兄，不顧朋友道義，因而將已製成的爆裂物放入包裹，送至電信門市內，待店長廖男打開包裹時，再以遙控引爆。

引爆包裹後水電工在店外觀察，檢警循線查出水電後，他警詢時均坦承犯行，但法院開庭時，水電工卻辯稱包裹非爆裂物，應屬改變使用方式的爆竹煙火，並稱在外等待是為了，一但火勢很大「我也會進去控制」，但覺得火勢應該不會太大。

判決指出，爆裂物起火燃燒時，正巧辦公室內員工及時發現，立即撲滅，一但延燒到現場易燃物，引發火勢危害將難以想像，認定水電工故意放火。但警方到水電工住處時，他主動告知其他爆裂物、槍枝放置何處，符合自首要件，且因水電工曾有精神科就診紀錄，依法予以減刑。

合議庭依非法製造爆裂物，判處徒刑3年10月，併科罰金5萬元，又犯燒燬現有人所在之建築物未遂罪，判處徒刑2年2月，應執行徒刑5年2月，可上訴。

(中時 )