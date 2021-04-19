太魯閣號事故發生後近20天，交通部長林佳龍請辭獲准，將於20日卸任，行政院今召開記者會宣布由政務次長王國材接任。對於卸任後有何規劃，林佳龍表示，接下來將持續以另一個角色協助交通部推動政策。不過對於林佳龍卸任是否可能再回台中選市長，國民黨副秘書長顏寬恒認為，林若投入市長選舉，民進黨競爭變數增加，對盧秀燕市長而言，影響其實很有限。

據《中評社》19日報導，林佳龍將返回他在台中市成立的光和基金會辦公，也讓他是否會再選市長，引起外界討論。

顏寬恒今在出席活動後受訪表示，他個人肯定林佳龍為了台鐵事故請辭下台，展現負責態度。而林佳龍回台中選市長有其可能性，但對盧秀燕而言，不會有太大影響，反而有更多發揮市政成績、爭取連任布局的空間。

台鐵太魯閣號發生重大傷亡案，交通部長林佳龍請辭獲准（左） ，是否回鍋再戰台中市長盧秀燕，備受矚目。（本報資料照片）

顏寬恒指出，反萊豬、反空污等社會重大民生議題，均對民進黨不利，這些議題正是民進黨執政下軟肋，因此在綠營內部競爭變數大，反之盧秀燕在市政成績、議題掌握具優勢，林就算參選，對盧秀燕連任應不造成影響。

值得注意的是，綠營方面有意角逐市長的立法院副院長蔡其昌，今受訪時「肯定林佳龍是強棒，樂見也鼓勵他」，並表示「市長選舉是明年的事，大家不需要太過緊張，時間到了人選自然產生」。

(中時新聞網)