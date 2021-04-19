台中捷運綠線4月25日將正式通車營運，未來收費起程價為20元、最高50元。（中捷公司提供／林欣儀台中傳真）

台中六房媽會舉辦「雙后媽祖護捷運祈安普渡法會」，場面隆重而盛大。（林欣儀攝）

台中捷運綠線將於本月25日通車營運，根據中捷公司統計，綠線從上月展開試營運、至18日為止，搭乘人次已破180萬，未來訂定起程票價為20元、最高50元。而為祈求中捷通車順利，台中六房媽會特別舉辦「雙后媽祖護捷運祈安普渡法會」，場面隆重而盛大。

中捷公司指出，捷運綠線預定25日中午正式收費營運，邁入台中交通新紀元，目前規畫起程票價為5公里內20元，之後每行駛2公里加收5元，若從北屯總站搭車至高鐵台中站、最高票價為50元。而若是持敬老愛心卡、愛心陪伴卡同行、或是持台中市兒童卡搭乘，都可享有5折優惠。

台中捷運綠線3月25日至4月23日試營運，中捷公司說，為25日通車營運預作準備，24日將停止服務一天，當天除松竹車站、文心中清站與大慶站仍提供綁卡服務，其餘車站都不開放進入，但九德站、烏日站跨站天橋會開放民眾通行。

根據中捷公司統計，從3月25日試營運開始、至4月18日收班，綠線累計運量已達180萬9166人次，經分析這段期間的運量作推估，未來正式營運後，因綠線沿線有多處大型公園、賣場及商圈，且松竹站、大慶站與高鐵台中站轉乘方便，可提升外地旅客搭乘意願，預估未來假日運量將高於平日，中捷將視情況加開班次。

中捷公司強調，為慶祝捷運綠線25日中午正式收費營運，當天晚上將於文心森林公園舉辦「台中脈動」演唱會，邀民眾搭捷運、看表演。此外，未來營運時間為每天早上6時至深夜24時，尖峰時段每5分鐘發車1班、離峰時段則8分鐘發車1班。

為捷運通車祈福，台中六房媽會今舉辦「雙后媽祖護捷運祈安普渡法會」，現場供獻平安祈福品300多桌，代表祈福的民政局長吳世瑋說，六房媽有「生意媽」的稱號，且因2年前六房媽會擇定在烏日區戰車公園附近建廟、該處鄰近捷運綠線終點站，經擲筊、為開基二媽命名「捷運媽」，盼透過祈福活動祈求護佑中捷運轉順利。

(中時 )