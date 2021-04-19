桃市績優治安示範社區平鎮北華里獲認證標章。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

為強化社區治安營造執行力，建立多元合作夥伴關係，桃園市警察局19日在平鎮區北勢市民活動中心舉辦「績優治安示範社區」揭牌儀式，平鎮區北華里獲選桃園市109年績優治安示範社區，市長鄭文燦特別出席頒發認證標章，並感謝所有守望相助隊成員不辭辛勞的付出，讓社區的治安越來越好。

鄭文燦表示，績優治安示範社區的評鑑，除了警察局、消防局、社會局的參與，還包括巡守隊的預防犯罪、弱勢照顧、救災準備等項目，各項指標都能符合標準才能獲得認證標章。北華里社區守望相助隊在里長鄧爕墩的帶領之下脫穎而出，獲選桃園市109年績優治安示範社區，實屬不易。

近年來桃園積極發展城市建設及擴大社會福利，人口大幅增加，交通、治安事故年年增加，警力捉襟見肘，讓警員處理疲於奔命，影響治安維護工作，因此社區治安成為桃園市推動警政工作的重點，需要仰賴守望相助及社區組織參與，彼此互相協助，共同建構更完善的社區安全維護網。

鄭文燦說，北華里在同為守望相助隊分隊長的里長鄧爕墩帶領下，首度獲選績優治安示範社區。俗語說「打虎親兄弟、打火好厝邊」，災害發生30鐘內為黃金救援時間，社區的團結是最重要，無論颳風下雨或是過年過節，守望相助隊都是正常運作，希望透過社區巡邏提升見警率，讓社區的治安變好，共同建立一個「關懷、服務、熱誠」的優質社區環境。

(中時 )