客家事務局出版新書《1895乙未桃園客家保衛戰》，內容以淺顯易懂的圖文描述，讓民眾了解當年桃園客家義勇軍為守護家鄉，不惜拋頭顱、灑熱血的精神，期盼讓客家先民義勇故事傳承下一代。

市長鄭文燦表示，1894年甲午戰爭清朝戰敗，1895年乙未年簽訂馬關條約割讓台灣給日本，先民為保家衛土，紛紛組成義勇軍與日軍爆發多場戰役，尤以桃竹苗、六堆等地的客家義勇軍反抗最為激烈。在桃園發生的大湳尾、安平鎮、龍潭陂及大嵙崁四大戰役，這些義勇軍縱使缺乏充足槍械彈藥，仍善用地形優勢，以游擊方式伏擊日軍，藉以阻擾其南進的腳步，最終雖然是以失敗收場，但這份捍衛家園、捨生取義精神，值得後人學習。

他也說，桃園有很多客家故事不見了，現在要把它找回來，1895年客家人保台戰爭是歷史上重要事件，展現桃園客家鄉親愛護鄉土，也是現今客家義民祭硬頸及不怕抗爭的精神，請專家學者編輯故事書，透過插畫及書寫讓年輕一代了解這段客家歷史。研究乙未戰役的著作非常多，至今卻沒有完整介紹桃園這段歷史的專書，客家事務局首次以適合兒童閱讀的角度發行專書，透過生動的文字與插圖，讓讀者有身歷其境感受。

(中時 )