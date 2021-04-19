大陸遼寧號航母艦隊日前穿越宮古海峽進入西太平洋不久，陸媒又首度曝光大陸國產航母山東艦的內部畫面。分析人士指出，遼寧號與山東號航母同時露面標誌著中共海軍已從近岸邁向遠海，其目的並非針對台灣，而是指向美國，未來意欲以藉由航母群在亞太地區建立「海洋新秩序」。

中共海軍宣布遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域訓練的消息引起國際關注，許多分析認為此舉意在以武力威嚇台灣，共軍宣稱，這是根據年度工作計畫組織的例行性訓練，今後仍將常態組織類似演訓。

《美國之音》引述國立政治大學國際關係學院助理授陳文甲的分析稱，中共若真想武力攻台，陸上飛機就能辦到，動用航母實屬畫蛇添足。因此，遼寧號此行並非針對台灣，而是在跟美國叫板，目的是要與近日出現在台灣西南空域的戰機進行海空聯合訓練，並提升航母編隊的整體戰力。他強調，最令人擔憂的不是遼寧號的戰力，而是象徵海權的中國「藍水海軍」快速發展引發的區域緊張局勢。

學者分析稱，最令人擔憂的不是遼寧號的戰力，而是象徵海權的中國「藍水海軍」快速發展引發的區域緊張局勢。（圖／新華社）

新加坡國立大學東亞研究所資深研究員陳剛則認為，航母是中國「藍水海軍」戰略的一部分。發揮航母在海軍的地位，提升遠洋作戰能力，這不光是對台灣地區施壓，對包括東亞、東南亞，尤其是日本和美國的其它地區也起到威懾作用。

分析人士研判，到2027年，大陸除遼寧號訓練航母外，還會建成北、東、南3個戰區的3個航母戰鬥群，至2035年則會有6個航母群。陳文甲表示，大陸在建成6個航母戰鬥群後仍會不斷擴增，超越美國11艘航母的優勢戰力，來達成制霸全球海權大國的長期海洋戰略。

報導指出，遼寧號出發幾天後，大陸央視公佈了第一艘自製航母山東艦內部船艙與駕駛室的畫面。山東艦曝光內裝後，今年或將首次公開演習，並有機會與遼寧艦合組雙航母編隊，展現海上實力。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系助理教授翁履中受訪時表示，中共海軍目前的實力尚無法與美國對抗，其目標是在2027年能在第一島鏈範圍內，可以有效防止來自任何國家──尤其是美國的威脅。因此，遼寧號演訓是在告訴美國，中國船艦已可確確實實地突破第一島鏈任意進出，美國想圍堵也圍堵不來。

翁履中認為，中國海軍要組成雙航母編組，主要也是針對美國，因為只有美國需要中國使用雙航母來進行對抗。去年底美軍也提議把現在6支艦隊再增加一支，基地可能設在新加坡，顯示美軍也針對中國崛起做出很大的調整。

中華鄭和學會高級研究員張明睿表示，遼寧號雖戰力還不能跟美軍相比，但在亞洲地區已無同等級航母，更遑論雙航母，這代表中國在區域海洋上已形成一股力量。下一個階段就是2021到2050年，中國要在全球範圍內讓其海洋力量進入前3名，擁有國際海洋力量的發言權，來維護其全球利益。

分析人士說，中共海軍崛起與海權的奪取，將挑戰既有的海上強權美國，此也隱含著中國可能將在亞太地區建立「新的海洋秩序」，未來發展值得持續關注。

(中時新聞網)