桃園市私立大華中學國二學生王之佑、張綵璇、曾羽彤，參加台灣師範大學舉辦的數感盃競賽，以「清朝后妃攻薪計，她們穿越到現代會是低收入戶嗎？」為題，勇奪國中專題報導組金獎第一名。成員們以古代嬪妃們所領到的俸祿換算成現代薪資，發現常在和答應可說是現代的低收入戶，創意且有趣的主題獲得評審青睞。

王之佑、張綵璇、曾羽彤說，會和家人一起看大陸宮廷劇，且國文及歷史課堂都有提到相關后妃的故事，很好奇在這些后妃的鬥爭中，除了要爭寵及爭後宮等級地位外，她們之間的待遇究竟差多少，於是設想主題如果將清朝后妃當時的薪資換算到現代，會是怎樣的薪資水平。

他們說，先將皇太后、皇后、妃子、嬪、貴人、常在、答應的年俸祿，以2021年1月匯率，換算成為現代的薪資，並依據行政院主計處的薪資平台，看出各位階后妃們的薪資水準所在百分位數，最後再依據桃園市社會局公告的中低收入戶相關薪資收入表，來確定是否有后妃的收入在現代屬於中低收入戶者。

他們說，研究後發現后妃們的薪資貧富差距非常大，貴人年薪等同於現在的基本工資水準，而貴人升到嬪的年薪落差最大，薪資排序百分位數相差50％，難怪歷史資料顯示貴人升到嬪時會狂喜，因為嬪除了俸祿增加外，還有朝服、朝冠。另外，常在和答應年俸祿更等同於現代的低收入戶，這也難怪后妃們都要處心積慮向上爬，才能為自己爭取到更好的地位與薪資。

(中時 )