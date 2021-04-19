日系開架彩妝INTEGRATE櫻特芮披上粉嫩櫻色外衣，推出全新「光透素裸顏系列」，包含可打造透嫩、水潤偽素顏的「光透素裸顏美肌乳」，與定妝、單用都OK的「光透素裸顏蜜粉餅」，搭配全新初戀感微光甜茶色系「三度漸層光綻眼影盒」，彷彿加了初戀肌濾鏡效果般，從肌底到眼神都綻放戀愛般光芒。

全新「光透素裸顏系列」披上粉嫩櫻色外衣。（邱映慈攝）

INTEGRATE光透素裸顏美肌乳含光效透明感粉末、櫻花校色粉末，透嫩粉潤色調能校正蠟黃膚色並增添肌膚透明血色感。水感服貼質地，打造輕透亮澤妝感。密封面膜般高保濕美容液成分，賦予肌膚長效水潤，輕鬆打造零毛孔、零粉感的光透初戀肌，自然光澤妝效，實現仿若母胎美肌般的粉嫩透明感妝容。

只要這瓶CC美肌乳，就可達到彷彿開啟濾鏡般的瞬間美肌效果。（邱映慈攝）

INTEGRATE光透素裸顏蜜粉餅含光效透明感粉末、櫻花校色粉末，透嫩粉潤色調，能有效修飾毛孔、暗沉、蠟黃膚色，增添肌膚血色感。不沾口罩的細緻粉質，一抹輕鬆上妝，打造細緻持久妝容，輕鬆打造零毛孔、超持妝的光透美肌，展現彷若天生美肌般的粉嫩透明感。

光透素裸顏蜜粉餅輕鬆打造零毛孔、超持妝的光透素顏美肌。（邱映慈攝）

MODEL的底妝使用光透素裸顏美肌乳、光透素裸顏蜜粉餅，打造出戀愛般好氣色。（邱映慈攝）

INTEGRATE的五色眼影盤配色實用、粉質細緻，又擁有美麗的光澤感，一直都很受到台灣女生的歡迎。這次推出全新兩款流行大勢色：莓果系裸粉色調的#RD706初戀莓果茶、奶茶系裸棕色調的#OR707初戀伯爵茶，不挑膚色、誰擦都美的百搭色系，細緻微光、服貼顯色，走到哪都能自帶高級感。

莓果系裸粉色調的#RD706初戀莓果茶、奶茶系裸棕色調的#OR707初戀伯爵茶。（邱映慈攝）

MODEL的眼妝使用#RD706初戀莓果茶。（邱映慈攝）

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★獎品內容 ｜ INTEGRATE光透素裸顏蜜粉餅限定組*1

★公佈時間 ｜ 2021/4/29

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)