我駐美代表處政治組長趙怡翔請辭，返台後將投入明年民進黨台北市議員選舉，有傳聞指出，他可能空降中正萬華選區參選。對此，國民黨台北市議員游淑慧爆料，有民進黨議員對此感到很惆悵，並抱怨趙怡翔怎麼說回來就回來，游淑慧更指出，不論趙怡翔投入哪一地區參選，大家都會感覺到衝擊。

《中天新聞》報導，游淑慧表示，有民進黨的市議員很惆悵在講一件事情，「他就說趙怡祥說要回來就回來，我們都經營這麼久了」。也因此，游淑慧指出，趙怡翔辭職返台參選，對現任的市議員萊說，不管趙怡翔到哪一地區參選，大家都會覺得很受衝擊。

國民黨立委林奕華也批評，沒想到趙怡翔在美國任職2年多就要回來，而他先前擔任的這個職務，必須承接很多國家的外交工作使命，現在的結果讓我們覺得不只是酬庸，還是過水。此外，據傳藍營口譯哥黃裕鈞也有意參與台北市議員選舉，「過去最長的時間是住在中正萬華地區，我們從國外回來，就是希望服務鄉里」。

不過，雖然趙怡翔日前雖在臉書上表示，非常感謝過去這段時間有機會在美國打拚，未來也希望能透過其他方式參與政治。但對於下一步的計畫，他則指出，暫時還沒有確定回台灣的時間點，而在回台灣前，也將持續在這裡為台美關係努力，希望讓外界繼續看到更多台美進程。

(中時新聞網)