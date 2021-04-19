促轉會前副研究員吳佩蓉發文踢爆、國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉身涉營養午餐弊案，發文評論的台灣基進黨新聞部主任張博洋、Wecare高雄發起人尹立兩人均遭張簡正偉控告妨害名譽，高雄地檢署日前認定兩人言論屬公益的合理評論，處分張、尹兩人不起訴。

獲不起訴處分後，張博洋隨即發表聲明強調，邱于軒原本想透過司法打壓高雄市民，結果變相獲得法院認證，還加大宣傳老公標案爭議的行為。張博洋還酸邱于軒「到底是代表市民監督市政，還是代表家族監督事業？」，甚至直指邱于軒是「護航家人拿標案的門神」。

2020年10月7日張博洋以「什麼是黨豬」為題，在臉書粉專「張博洋講Hak啦」上以「什麼是黨豬？」為題，發文批判張簡正偉未依法揭露議員家屬身份投標，得標數量超過50間中小學，尹立隨後也在Wecare高雄的臉書粉專上轉貼該圖文。

張簡正偉不滿遭指控，對張博洋、尹立提告公然侮辱和加重誹謗等罪。張強調發文前有查證，是從監督公務員操守、施政及揭弊的角度撰寫文章。「黨豬」一詞意即「被黨豢養有利可圖之人」，目的在引發公眾關注討論。尹立也強調，認為張的文章有公眾討論價值，轉貼前也有查證，只是對「可受公評之事做出善意提醒」。

張簡正偉則強調，稱同事在處理標案時有疏漏，才會在法規修正的情況下沒有揭露自己是議員丈夫的身分，如果調查後有違反相關規定，自己願意受罰。

檢方認為，張、尹兩人發文內容是關心學童營養午餐品質，關乎公益，非僅涉及個人私德，屬善意言論，因此可受言論自由保障，最後偵結兩人不起訴。

(中時 )