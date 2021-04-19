2021雲林全國中等學校運動會進入第3天，選手們繼續為了夢想揮灑汗水，舉重場高女組45公斤級競爭激烈，賽前看好摘金的地主選手雲林縣斗南高中高一生莊倚淇，挺舉未能舉起74公斤，最終由高雄市鼓山高中張庭滋，以抓舉56公斤、挺舉72公斤、總和128公斤帶走金牌，莊倚淇則以抓舉55公斤、挺舉69公斤、總和124公斤屈居銀牌，彰化縣成功高中蕭瑋辰以抓舉53公斤、挺舉68公斤、總和121公斤獲得銅牌。

莊倚淇抓舉項目落後張庭滋1公斤，原本只要挺舉74公斤成功，總和就能以129公斤、1公斤之差奪金，可惜兩次試舉失敗，最後躺在地上時她懊惱的吼了一聲，領獎時也落下不甘心的淚水。

從國二開始練舉重的莊倚淇，上屆全中運國三參賽就摘金，上到高中後很想要一路連霸到高中畢業，教練認為45公斤項目奪金機會高，因此建議減重降到挑戰，今天試舉時腰有點挺不起來，沒能跨過74公斤這個重量、可惜「銀」恨，她說：「這次失利會讓我更努力、更專注訓練，會記取這次經驗，下次參賽不要再讓自己不甘心了！」

今天伯公莊銘政到現場替莊倚淇加油，也很心疼姪孫女在賽場哭泣，「倚淇是很乖、懂事的孩子，滿腦子只想著幫家裡，我會告訴她盡力就好，不要太逼自己。」

因為家裡因素，莊倚淇從幼稚園開始就和阿祖、伯公一起住，她體恤長輩照顧家庭的辛勞，才希望透過練舉重幫家人過更好的生活，在教練眼中是知錯能改、悟性高的選手，教練團都感受到她屈居銀牌的不甘心，會繼續協助她成長為更出色的選手。

(中時 )