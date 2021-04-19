純網銀樂天國際銀行第三波12項「殺手級功能」全面上線！樂天銀19日指出，為讓網銀服務更完整，樂天銀再推出12項網銀安心功能，包括線上大額轉帳、生活繳費、金融卡管理及全新信貸產品，客戶只要透過手機，不分平日或假日，24小時隨時隨地都能輕鬆完成金融交易。

樂天國際銀行表示，有愈來愈多的客戶將網銀的帳戶作為主要往來帳戶之一，其中「轉帳匯款的額度」是使用上的痛點，同時樂天也發現客戶希望大額資金進出可以有隱私性和安全性，因此樂天推出「線上約定大額轉帳」，免再跑分行趕三點半，全程透過線上就能完成，事先約定的帳戶單筆可轉200萬，一天最高可以轉帳新台幣300萬元，方便資金進出管理，值得一提的是，客戶還可以根據自己的需求調整轉帳額度，比起分行臨櫃匯款更加便利。

樂天也分析，客戶使用網銀的習慣推出12項全新便利功能，讓網銀帳戶更好用。舉例來說，「生活繳費」可以繳納電信費、公用事業、信用卡、停車費及學費，還可依照客戶繳費習慣提供快速繳費或週期性繳費通知，比拿著紙本帳單到超商更方便，而且提供最近兩年的繳費紀錄方便記帳。

樂天銀行也發現，貸款客戶希望月付金的負擔小一點，在領到獎金時能多還一點本金降低利息支出，之後若又有報稅需求需要現金週轉可再度使用額度，因此推出可以「隨借隨還、不動用不計息」的循環型信貸，不用被綁約，充分滿足客戶的需求。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示。因為純網銀沒有實體的分行和業務人員，因此樂天銀更聚焦改善網銀服務流程，希望不論客戶年紀，都可以感到便利和易於理解的客戶體驗，將複雜的金融商品化繁為簡是本行的目標」。

樂天國際銀行在2021年1月19日宣布對外營運後，首波以「7天定存」吸睛，第二波則推出「半折直送」，活動期間內前六個月貸款利息一律五折，且申辦手續費單一價1,000元、「加倍奉還」結合棒球推出娛樂金融「桃猿必勝定存（66天）」年利率0.55％、若樂天桃猿隊2021年上半球季封王，存款年利率翻倍，合計最高可達年息1.1％。

樂天國際銀行指出，營業迄今已經滿三個月，營運相當穩定，初期主打線上開戶、定存、信貸及樂天生態圈會員機制，樂天分析客戶主要是30至50歲之都會上班族，登入網銀的高峰集中在下午3點到晚上10點間，顯示純網銀全程線上的服務可滿足客戶沒時間跑分行的痛點。

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