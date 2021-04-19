台中市中華路1棟透天民宅，18日深夜火警，造成3位孩童當場命喪火窟，分別為3歲易姓女童、5歲易姓男童、以及5歲刑姓女童。易姓兄妹與5歲邢姓女童，分屬2個低收入家庭，分別租住在該棟民宅的2、3樓，據悉，當時兩個家庭都沒家長在家，唯一負責照顧小孩的兄妹檔母親，竟在樓下吃消夜，獨留小孩在家。

根據警方調查，火警當天留下來照顧小孩的易姓兄妹母親，被目擊者指控在樓下玩手機，對此小兄妹母親則反駁，當時小孩已經在房間睡著，自己才出門吃宵夜，吃完後因為腸胃不適，所以在一樓休息，未料竟發生火警，衝上樓想救小孩時，已經濃煙密布無法進入。

獨留孩童在家，是非常危險的行為，社會局表示，這對小兄妹的母親，之前就曾因為獨自留小孩在家，被社會局要求必須上課，加強托育安全的觀念，結果竟再次重蹈覆轍，甚至造成無法挽回的悲劇。

至於邢姓女童的父親表示，自己前天上班到很晚，昨晚大約7點多，起床出門處理事情時，發現小孩都不在，問劉姓女友，才知道小孩都被帶出門，當天稍晚劉姓女友跟他說小孩已經帶回家，也洗完澡，以為孩子都睡了，沒想到是在玩打火機，釀成大火。

(中時新聞網)