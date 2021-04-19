高雄30歲莊小姐患有先天脊髓肌肉萎縮症，6歲那年到高醫接受脊椎矯正手術後，終於可以直立坐正，「整個世界變得不一樣」，她透露，生活上仍有許多不便，如礦泉水無法拿起來，但至少可以順利完成學業，現在她當SOHO族，從事AI數據標註師。高醫已完成57例該手術，術後平均矯正率逾63％。

莊小姐兒時走路跌倒不穩，手腳沒有力氣，經檢查後確診為脊萎症，接受脊椎矯正手術後，足足在床上躺了快2個月，完全不能坐，但術後脊椎筆直較能久坐，「我還可以看到更廣的地方」，雙臂不再需要支撐身體，也得以順利完成科技大學企業管理碩士學業。

高雄30歲莊小姐患有先天脊髓肌肉萎縮症，6歲那年到高醫接受脊椎矯正手術後，終於可以直立坐正。她也感謝父親一路走來成為她的支柱。（柯宗緯攝）

她最感謝辛苦的父親，早上做木工之前，會先抱著她從4樓到1樓再推輪椅去學校上課，當時學校還沒有電梯，是靠里長幫忙爭取來的，才稍微減緩父親負擔。如今，她也有了穩定工作，擔任AI數據標註師，能夠憑藉自身力量，在家使用電腦完成工作。

高醫跨科整合團隊進行脊柱側彎矯正手術，讓原本呼吸、坐正都有困難的孩子，可以靠自身的力量抬頭挺胸，夢想不再萎縮，迄今共完成57例手術，案例數領先全臺灣，術後平均矯正率63.2％，達世界頂尖醫院水準，榮獲2020年SNQ國家生技醫療品質獎銅獎殊榮。

高雄30歲莊小姐患有先天脊髓肌肉萎縮症，6歲那年到高醫接受脊椎矯正手術後，終於可以直立坐正。她也感謝父親一路走來成為她的支柱。（柯宗緯攝）

高醫小兒暨脊椎骨科主任周世祥表示，醫療團隊累積多年經驗，已將脊髓肌肉萎縮症脊柱側彎手術流程標準化，包括手術前跨科整合評估、手術中安全保障、手術後加護照顧等。手術後除延緩肺功能惡化，使病患身型改善，食慾增加外，體重增加也帶動營養進步，讓手術後肺部感染率下降。

(中時 )