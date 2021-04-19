到速食店點薯條最怕吃到軟掉的，一名網友表示，已經跟店員要求「現炸」，沒想到一吃下去還是溫溫軟軟的，讓他覺得很崩潰，不禁質疑難道在速食店要求現炸很過份嗎？結果釣出內行網友透露，下次記得點「去鹽」，保證是現炸的。

原PO在網路論壇《PTT》表示，16日在新竹的一家麥當勞買薯條，雖然已經跟店員強調要現炸、他願意等，店員也馬上說好，結果點完不到2分鐘就出餐，沒想到拿上樓一吃，還是溫溫軟軟的，一點也不脆，讓他崩潰想哭。

原PO說，他知道要求現炸有點「機車」，畢竟總是有人要把炸好的庫存吃掉，但他明明特別要求現炸了，店員也答應了，卻還被這樣欺騙感情覺得不滿。貼文一出後引起熱議，網友回應「可以換啊」、「直接客訴」、「我都要求不要加鹽，真的都是現炸」。

有內行網友透露，跟店員要求薯條要「去鹽」會比要求「現炸」有用，因為常常聽到店員說「薯條都是現炸的」，但是每個人對現炸的標準不同，可能店員覺得才剛炸好不久，但客人吃起來還是覺得不夠熱，但若要求去鹽的話就要另外重新炸，因此保證會是現炸的。

對於去鹽這招，不少網友紛紛表示「真假？我都沒看過，下次我也試試看」、「真的有人會要求不要加鹽嗎？」、「很多啊，上次去買就看到兩組要去鹽」、「魔法咒語：去鹽」；不過也有網友回應「去鹽也不一定是拿到現炸的」、「之前遇過加鹽之前先撈起來放旁邊的」。

速食店清晨現炸薯條 暖心送小女孩最後一程

(中時新聞網)