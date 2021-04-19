為了提升年輕學生族群通學的交通安全，高市府交通局去年8月開始執行校園交通改善專案，以正修科技大學為例，交通局將校園周邊路口進行交通工程改善，完工後根據統計顯示，與去年3個月同期相比，事故率下降高達4成，實施成效顯著。

交通局擬訂的校園交通改善專案，主要是在各大學方圓2公里內較常發生交通事故的路段進行改善工程，目前改善完工的有正修科大、輔英科大以及樹德科大，而義守大學、文藻外語大學、高雄科大也正在進行修繕工程，將會於4月底陸續完工，提供學生在校園周圍行駛時更安全的交通環境。

交通局分析判斷，正修科大旁的圓山、澄清等路口車流量大，導致民眾側撞及追撞的事故頻傳，交通局便利用槽化線、轉彎線及導引線等標線調整左轉及右轉專用道並明確指引用路人行駛方向，另外，正修科大正門及後方正修路與公園路口，學生穿越路口多，因此分別增設行人庇護空間及行人專用時相，以提升行人穿越安全。

交通局表示，正修科大校園交通改善計畫於去年12月正式完工，經過3個月的統計，校園周邊路口的事故數量共13件，相比實施計畫前的同期肇事量有22件，事故率下降大約4成之多，校園周邊交通改善計畫成效良好，未來也會持續密切關注各校周遭的交通狀況，若有察覺校園周遭路段事故率上升，也會立即進行改善工程。

交通局指出，每個學校的所在位置不盡相同，他們改善工程是依照各區域的交通環境及用路人習性做為調整主軸，以即將完工的義守大學、文藻外語大學、高雄科大為例，義守大學周遭較多蜿蜒的山路，因此改善方向以調整路行、轉彎安全為主，高科大附近道路筆直，民眾時常超速釀禍，因此會在用路速度上加以管理，而文藻位於市區，將以機車、行人安全作為加強的主要方向。

交通局統計，高雄市18到24歲年輕人占事故死傷人數約20％，而18歲初領駕照者更占4％，是單一年齡最高的族群，經分析肇事資料，民眾大多以「未依規定讓車」、「未保持行車安全間隔」及「違反號誌管制或指揮」為肇事主因，交通局呼籲，用路人應提高警覺並注意相關交通標誌標線，行經路口時，應相互禮讓並記得「慢看停」，以降低車禍發生機會。

(中時 )