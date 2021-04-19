花蓮地區18日接連發生2次地震，幾乎全台都有感，許多縣市首長在第一時間透過臉書發文關心民眾情況，台中市長盧秀燕發文後獲得1萬7000個讚、1300多則留言，還有位在震央花蓮壽豐的民眾、台南、高雄朋友來報平安。
花蓮地區18日晚間10時許，在3分鐘內接連發生兩次地震，依中央氣象局觀測，第1起在晚間10時11分，規模5.8，震央在花蓮縣壽豐鄉，花蓮達5強級，第2起震央同樣位於壽豐鄉
，晚間10時14分，規模高達6.2，南投、台中、宜蘭、台東、雲林、彰化、嘉義、苗栗為4級。
「各位市民朋友都還好嗎？」盧秀燕在臉書傳達關懷，也表示市府啟動救災整備的情況，同步向市民朋友報告，「發生地震時，台中捷運也迅速巡檢相關系統和站體，目前確認無異常，恢復正常運轉，我們也會持續注意最新狀況」。
盧秀燕發文獲1萬7000個讚熱烈回響，除了台中各區民眾報平安，還有外縣市民眾留言感謝盧秀燕關心地震後的情況。
民眾留言肯定盧秀燕，稱讚「市府團隊總是最快」、「感謝盧秀燕市長最溫馨的一句：平安就好」，連位於震央花蓮壽豐的民眾都來盧秀燕臉書留言「我花蓮人，平安喔」，更有高雄、台南網友留言。
立委江啟臣也留言表示，「謝謝反應快速的市長」，有人則在盧秀燕的臉書留言說，「地震來時剛好在馬桶上，正在考慮要逃還是要繼續坐馬桶，結果第二波地震就來了」，讓剛歷經地震緊張的網友笑翻，連兩次的地震，震出市長、市民關心即時通。
(中時 )
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