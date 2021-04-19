中職今天與5球團開領隊會議，會議中決議將加重酒駕罰則，中職會長蔡其昌表示，聯盟要展現對酒駕零容忍的態度，罰則將大幅加重，不過相關細則還需要再給各領隊看過，「最輕一定會比現在最重的還重。」
依照目前的聯盟規章，比賽前會實施不定時球場酒測，拒檢、酒測超標都要罰款、禁賽。對於選手在外酒駕則沒有明確規範，但依照「影響職棒形象不正行為」判斷，可處以罰款1到10萬元、禁賽1到10場。
去年就發生統一獅隊球員郭阜林酒駕事件，當時聯盟僅依規章處罰禁賽2場、罰款3萬元，引發熱議，認為這次處罰太輕。
對此蔡其昌今天表示，在與5隊的領隊會議中有針對酒駕懲處作出討論，仍有些文字部分需要做修正，「方向大家都有共識，聯盟也要展現對酒駕零容忍的態度，罰則將大幅度加重，要對社會做出宣示，力道會非常明顯，最輕的一定比現在最重的重，最輕就是禁賽10場、罰款10萬以上。」
(中時 )
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