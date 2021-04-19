基隆市政府都發處建築管理科應姓技工負責土資場管理業務，在任內期間，涉嫌將抽查土資場消息提早告知給羅姓工地主任，檢方前往工地勘驗，發現確實有營建混合廢棄物，基隆地檢署近日偵結，將應男依瀆職罪起訴。

起訴書指出，應姓男子自2009年11起擔任基隆市政府都發處建管科技工，並於2013年到2019年負責土資場管理綜合、車輛管理等業務，並承辦月眉土資場督導稽查，卻涉嫌於2018年8月要到現場抽查前一晚，撥打電話給土資場管理公司邱姓資訊主任，事先告知稽查消息，邱主任再轉告羅姓工地主任，讓業者免於受罰。

檢警調查發現，月眉土資場僅能收受岩塊、礫石、碎石或沙等土方，不得收受營建混合廢棄物，其中包括金屬、玻璃、塑膠等物，但羅姓工地主任卻向業者收受不符合規定廢棄物，並回填、堆置在土資場裡。

檢方接獲通報，會同環保署前往土資場會勘，並以挖土機開挖，發現回填掩埋含廢塑膠、廢木材、廢玻璃等建築廢棄物。

警方偵詢時，應姓技工表示，稽查是要了解土資場實際狀況，不可能事先通知業者，辯稱當時是建管科資訊室要進行資安檢測，才一同到工地進行稽查；羅姓工地主任則坦承犯行，表明自己確實將未經許可廢棄物埋置在土資場，且事先獲稽查通知。

基隆地檢署近日偵查終結，檢方認定應姓技工涉犯瀆職罪，洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密的消息；羅姓工地主任則違反廢棄物清理法，未經主管機關許可，將廢物物貯存，將2人依法起訴。

(中時 )