國際扶輪全球獎助金今日捐贈1輛「口腔保健醫療車」給台東。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

國際扶輪全球獎助金今日捐贈1輛「口腔保健醫療車」給台東。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

行動牙科診所正式上路！台東縣牙醫診所共計42家，多數集中在台東市區，偏鄉民眾萬一牙痛，看醫生非常不方便，國際扶輪全球獎助金今日捐贈1輛價值500萬的「口腔保健醫療車」給台東縣政府，到偏鄉及學校提供巡迴服務。

台東縣牙醫師公會理事長陳清家表示，台東縣有42家牙醫診所，68位牙醫，大部分都集中在台東市區，偏鄉學童許多是隔代教養或單親，牙痛看病非常不方便。

他說，牙醫師公會在20多年前就開始有10多位牙醫輪流到偏鄉學校巡迴看診，但是設備非常笨重，常讓助理吃不消，學童也沒有舒適的空間進行治療，國際扶輪社看見台東的需求，捐贈這輛「口腔保健醫療車」，全國共計9輛，台東是第8輛。

縣長饒慶鈴指出，這輛專車耗時半年打造，花費約500萬元，搭配牙科治療台、Ｘ光室及全套消毒儀器等，加上車內備有空調，提供舒適的就醫環境；能夠即時提供民眾洗牙、照Ｘ光、牙齒塗氟處理、補牙等例行檢查等服務。

饒慶鈴說，這輛車形同「行動牙科診所」， 將深入偏遠地區巡迴醫療服務，並前往校園檢查治療或提供口腔保健衛教，讓偏鄉民眾就近獲得完整的醫療照護，預計先從牙科資源較缺乏的海線開始，未來也將依民眾需求擴及其他巡迴據點，有助於緩解台東地區牙醫診所資源不對等的情形。

台東縣衛生局說明，牙醫巡迴服務方式除了駐點提供服務外，也將前往校園提供學童、教師口腔檢查及牙醫治療，並提供口腔預防保健衛教，使老年人維持口腔咀嚼能力。

(中時 )