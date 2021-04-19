4月18日晚間22時11分及14分，花蓮縣壽豐鄉附近發生芮氏規模5.8及6.2，最大震度分別為5強及6弱之全臺有感地震。住宅地震保險基金表示，全台投保率只有36.29％，其實住宅基本地震險保費，每日只需3.7元，即可獲得基本的地震險保障。

臺灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，為使民眾迅速獲得基本的地震險保障，財團法人住宅地震保險基金呼籲民眾可投保住宅地震基本保險，以減輕地震災情造成之財物損失。

住宅地震保險基金提醒，住宅地震基本保險保障範圍主要包括因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水等危險事故，造成已投保住宅地震基本保險的房屋倒塌或不堪居住之「全損」損失時，即可取得保險金額理賠及臨時住宿費用。目前保險金額最高為150萬元，臨時住宿費用為20萬元，保險期間為一年期，每年保費1,350元，即可獲得基本的地震險保障。

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