美元疲弱，人民幣兌美元在岸價（CNY）19日下午4時30分收盤升113點，創近四周新高。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報6.5115，較上日下午4時30分收報6.5228，升113點或0.17％；較晚上11時30分最後成交價6.5212，走強97點。

離岸價（CNH）亦升破6.51，高見6.5058，截至下午5時16分，離岸價報6.5079，在岸價報6.5095。

官方19日開出的中間價報6.5233，較上周五報6.5288，升55點或0.08％，近四周高。

交易員指出，美元午後加劇下滑，中段跌破91.3關口，創逾1個月新低，人民幣跟隨美元反彈，但月中客盤購匯需求較多，人民幣調整空間或受限。

另有交易員認為，近期市場對美債的需求上升，使美債殖利率持續偏弱，這也是美元難以止跌的關鍵；對人民幣而言，分紅購匯需求漸至，而中美緊張關係難以改善，人民幣反彈空間料偏小。

(工商 )