吳申梅今辦發片記者會。（吳松翰攝）

吳申梅今辦發片記者會。（吳松翰攝）

吳申梅19日舉辦《天燈》發片記者會，相隔4年推出作品，受訪時透露感情空窗長達9年，雖追求者眾，但她自認對另一半條件要求甚高：「我喜歡男生身上香香的。」38歲的她喜歡小孩，為了將來有自己的孩子，去年花逾50萬做凍卵手術、留下18顆卵子，「過程很痛苦，做完療程後突然間速胖5公斤，以後不會再做了」。

她透露整個凍卵過程相當艱辛，不只挨針還變胖，身高156公分的她，為了凍卵導致賀爾蒙失調，一下子胖了5公斤之多，花了半個月才瘦回現在的43公斤，之後不想再做第二次，擔心會留下後遺症。

吳申梅今不只請來恩師澎恰恰主持記者會，好友許富凱、曾莞婷和師弟楊詠棋也到場祝賀；聊起與澎恰恰的淵源，她表示澎哥是自己的恩師：「國中時期參加《21世紀新人歌唱排行榜》比賽時，就認識主持人澎哥，後來出道承蒙澎哥給我很多指導，在演藝上、舞台上傳授我很有技巧，真的很感恩。」

吳申梅表示，澎哥是國民爸爸，自己私下也叫他「澎爸」，「之前是澎爸請我吃飯，現在換我請澎爸吃飯」，澎恰恰之前傳出欠債風波後，吳申梅不時都會傳訊息為他加油，安慰澎恰恰「一定可以把事情解決」；至於澎哥是否曾開口借錢？她表示：「如果有我會借，但他不會這樣，因為我是他的晚輩。」

(中時 )