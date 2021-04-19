不少社區會聘請保全，管裡住戶的出入、收包裹等事項，一名女網友表示，最近朋友搬新家，入住號稱飯店式管理的社區，因此她猶豫是否要送禮給保全，更詢問網友意見，能否提供送禮清單，對此，就有擔任保全的網友回應，「我反而希望不要送，因為吃人嘴軟，拿人手短，看過太多住戶略施小惠後，將來要保全付出更多的案例」。

女網友日前在爆系知識家發問，表示自己好友最近搬新家，管理模式是飯店式，因此她好奇若搬進新家，是否需要送禮，若真的要送禮，網友們是否可給建議，「若需要送禮，該送什麼好呢？但他還不確定管理人員有幾位，先謝謝各位回答」。

貼文發出後不少網友分享經驗，指出不必送大禮，一點小心意就足夠，「飲料點心就好了，禮輕情意重」、「搬進去時不用特別送，個人是過年過節會送些吃的，經過管理室時跟他們微笑並問好，長久下來，連我的汽機車位被亂丟垃圾，他們都會去提醒掃地阿姨，這種互相我覺得很棒」、「送不送是心意，送什麼則看自己的心意到哪裡」，不過也有網友認為，不必特地送禮，「為啥要送，他們也是有領薪水啊」、「認真說是不用啦，但若有覺得管理員人滿好的，就會自然互動，不用刻意啦」。

另外，貼文釣出同行回應，指出其實不用刻意送，「我是保全業的，其實不用送，有禮貌口氣好就好，對於物管人員來說，不用太常見到住戶，有禮貌、按時交管理費、不會有不合理要求的，就是好住戶」、「我曾當過社區保全，我反而希望不要送，因為吃人嘴軟，拿人手短，看過太多住戶略施小惠後，將來要保全付出更多的案例太多了，當然不是每一個人都是這樣子，應該是說多數人都會這樣子」。

(中時新聞網)