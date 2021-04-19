國際美元續弱，台股再衝新高，且外資及進口商拋匯，激勵新台幣升勢更明顯，盤中一舉衝破28.2元，尾盤略見收斂，終場收在28.205元兌1美元、創逾一個月新高，升值1.36角、創四個半月單日最大漲幅，且已連續四個交易日收高，總成交量11.425億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數續靠向91，尤其台股大盤指數開高震盪大漲104點，來到17,263點、再創新高紀錄，外資雖僅小買超台股新台幣7億元，但在匯市大肆買匯，加上出口商也進場拋匯，多股力道激勵新台幣升勢強勁，連破28.3元及28.2元，盤中最高來到28.182元，升值達1.59角，進口商也順勢進場撿便宜，最後暫守住28.2元價位。

外匯交易員認為，近期台股屢衝新高，外資雖尚未啟動擴大買超表態，但匯入量能加大，加上出口商滿手美元陸續進場拋匯，使得新台幣升勢更強，目前看來央行就是「匯率回歸市場供需決定」，若後續方向不變，短線新台幣有機會挑戰升破28元大關。

(工商 )