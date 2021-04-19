由富邦投信發行的富邦越南ETF（00885）19日掛牌交易，首日交投熱絡，成交量突破19萬張，溢價幅度最高來到近20％，尾盤雖有小幅收斂，仍大幅高於10％，顯示目前次級市場價格大幅高於該ETF的真實價值。因此，富邦投信提醒投資人，應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。

富邦投信指出，根據過往經驗，ETF掛牌後的前幾日通常容易受市場波動或交易量踴躍等情況，造成較大溢價發生。建議投資人買進富邦越南ETF前，可先上官網查詢即時估計淨值及折溢價狀況，若有大幅溢價發生，應留意大幅買貴的風險，也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

富邦投信指出，台灣ETF市場蓬勃發展，市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是ETF為交易所掛牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ETF在交易所買賣的價格稱為市價，而ETF真正的價格為淨值，當市價高於淨值，稱之為溢價。

富邦投信建議，尚未建立部位的投資人可等到富邦越南ETF溢價狀況回歸正軌時，以定期定額分批、甚至可單筆加碼，再做長線布局。

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