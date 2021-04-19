《中元大餐》開鏡大合照。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

藍正龍、夏靖庭與新銳童星江宜蓉、黃冠智、蔡安妍、林奕嵐、製作人湯昇榮、陳信吉及新銳導演王威翔等人19日出席奇幻家庭兒童劇《中元大餐》開鏡儀式。劇中夏靖庭、藍正龍、阮柏皓飾演祖孫三代人，故事講述夏靖庭飾演的總鋪師爺爺與孫子阮柏皓，都是具有陰陽眼的通靈料理人，如何透過台灣在地化的美食料理，找回孤魂野鬼與爺孫的過去記憶。

藍正龍飾演與兒子關係疏離的現代上班族父親，帶出現代家庭生活的親子面貌，對於劇中飾演父親角色，如何與童星阮柏皓相處，藍正龍表示柏皓是比較不怕生的小孩，但因為劇中是隔代教養的關係，會選擇自然與他相處。劇組分享兩人第一次見面，阮柏皓就相當入戲，更以童趣方式呼喊藍正龍為「爸爸」，尚未開拍就有父子默契。對於擔任本劇監製，藍正龍說一度猶豫是否要加入製作團隊與演出，但被監製曾瀚賢的一句話打動，「身為一個父親，希望可以拍一部自己小孩可以看的作品。」，對於劇本、角色相當有自己的心得與爸爸經。

開拍前，劇組就準備專業料理課程，夏靖庭表示：「第一次學習料理課，發現自己滿有天份，希望透過這部戲進一步認識料理，回家可以用料理抓住老婆孩子的胃口。」平常就有料理習慣，但都是簡單的家常料理，對於挑戰總鋪師的角色非常期待。現在國小六年級的阮柏皓，則是在開拍前夕苦練刀工，希望能完美詮釋劇中料理小神童的氣勢，製作團隊笑稱簡直是特級廚師小當家。

該劇由財團法人富邦文教基金會、台灣大哥大my Video、中環國際娛樂事業股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、得藝文創國際股份有限公司、百聿數碼創意股份有限公司、紅衣小女孩股份有限公司共同出品，更是富邦文教基金會之2019台灣兒童節目影視劇本孵育計畫得獎作品。

(中時 )