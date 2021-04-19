為加速招商引資，嘉義縣政府主動出擊，訂定「嘉義縣振興經濟獎勵投資大型商業設施補助自治條例」，19日獲嘉義縣議會支持完成三讀，未來只要業者在嘉縣投資金額達2億元以上的大型商業設施，將可獲得為期5年的地價稅50％及房屋稅40％補助優惠。

為促進嘉義縣經濟發展，積極誘導民間投資開發大型商業設施，縣府依地方制度法第19條第7款制定「嘉義縣振興經濟獎勵投資大型商業設施補助自治條例」，送縣議會第19屆第13、14次臨時會審議通過。

縣長翁章梁表示，嘉義正邁向產業轉型之路，大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區一期已有100家企業進駐，縣府與中央為迎接台商回流的土地需求，加快合作腳步，持續推動馬稠後產業園區後期、民雄航太基地、中埔鄉公館及水上鄉南靖工業區開發，以及鄉親引頸期盼的嘉義科學園區。

翁章梁強調，為吸引大型商業設施企業來「嘉」，縣府進一步透過投資獎勵方式，提高其投資意願，豐沛的產業動能不但能提升地方經濟整體發展與商業、生活機能，更可以提供嘉義子弟工作機會，留住嘉義青年。

經濟發展處長江振瑋指出，高鐵嘉義車站及縣治特區週邊交通便利，距離快速道路、國道1號、3號不過3至15分鐘車程，非常適合大型商業投資進駐，結合休閒、文化、娛樂、飲食、展示及資訊的綜合型大型商業設施，都是自治條例的補助對象，期望大型商業設施能成為「領頭羊」，創造園區與周邊生活與商機，滿足高科技產業員工和鄉親消費需求。

(中時 )