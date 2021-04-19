康橋國際學校秀岡校區19日舉辦為期12天的單車環台菁英活動，288位十年級學生從秀岡校區出發挑戰全程920公里。（康橋國際學校提供）

康橋國際學校秀岡校區19日舉辦為期12天的單車環台菁英活動，288位十年級學生從秀岡校區出發挑戰全程920公里。（康橋國際學校提供）

康橋國際學校秀岡校區19日舉辦為期12天的單車環台菁英活動，288位十年級學生從秀岡校區出發挑戰全程920公里。（康橋國際學校提供）

跨出舒適圈！康橋國際學校秀岡校區19日舉辦為期12天的單車環台菁英活動，288位十年級學生從秀岡校區出發，將經由北宜公路、宜蘭再轉往東部、南部後北返，全程920公里，學生親身體驗教室外的學習，在艱辛的過程騎出屬於自己的青春。

「築夢康橋，壯遊台灣」十年級單車環台菁英活動今年邁入第12年，參加人數累計突破2500位學生。288位學生在師長、學弟妹及家長親友的祝福下出發，經由北宜公路前往宜蘭再沿途行經東部、南部後一路北上。

全長920公里行程中除了有美不勝收的沿海岸線及各鄉鎮城市的熱鬧風采外，更包括崎嶇陡長的南橫壽卡等路段，學生透過雙腳踩踏感受台灣美麗的土地。

秀岡校區校長徐文淞特別在出發前勉勵，希望每個人在成長的歷程上，都能學會克服困難，勇敢地前進，康橋提供一個築夢的園地，用愛帶領著大家往前行，也希望大家能腳踏實，堅定地踩著步伐，一點一滴累積自己成長蛻變的痕跡。

康橋表示，透過活動讓每個孩子走出教室，在跨領域式戶外學習中，不僅可看見台灣土地之美、體驗道地的民俗風情外，同時也在班級團隊間學會互助與合作，一起體會與眾不同的高中生活。

值得一提，康橋將在4月25日上午9時於高雄孔廟，舉辦意義非凡的成年禮儀式，為所有環台勇士行冠禮，讓孩子感受到成長後所要承擔的責任與勇氣。

近年來在全世界新冠疫情的影響下，學校持續嚴守防疫規定，也在相關政策下適時地調整活動與課程。學務處活動組長溫玉伍強調，今年的單車環台活動全程落實防疫措施，並保持適當的社交距離。

康橋指出，以多元豐富的主題課程與活動，培養每個孩子跨領域的素養，並在不同的真實情境下，結合知識與學習態度，讓孩子持續並自主地主動學習、培育解決問題的能力，跳脫教室外的學習，創造出自己難忘的青春歷程。

(中時 )