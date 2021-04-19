徐弘庭獨家訪談影音點此收看

行政院前發言人丁怡銘去年11月因牛肉麵失言風波請辭，不過下台僅不到半年時間，他又重獲聘用回鍋行政院擔任13職等機要顧問，每月可領逾10萬元薪資，再度引發外界議論。台北市議員徐弘庭接受《中時新聞網》訪問表示，丁怡銘根本是民進黨「寄生華航」的網軍版，難道只因為他做大內宣有戰功，就能不管對錯硬擠出政府高薪的工作給他，實在太離譜，痛批這樣的政務任命對民眾的智商簡直是一種侮辱。

丁怡銘日前不僅遭民眾檢舉發布假訊息，還被抓包打統編有公私帳不分之嫌，徐弘庭指出，公務員是人民公僕，所有的薪資都來自民眾的納稅錢，所以當這些人碰觸到法律邊緣有不適任情事之時，政府應該要能有一個斷然負政治責任的處置，這才是民眾希望看到的，而不是只是喊喊請辭下台，過沒多久又換到一個新的位子上繼續坐領高薪，這樣的作為看在台灣普遍低薪的年輕人眼裡，真是情何以堪。

丁怡銘回鍋行政院，台北市議員徐弘庭痛批民進黨這樣的政務任命對民眾的智商簡直是一種侮辱。（攝影/范佐意）

針對台灣駐美代表處政治組長趙怡翔傳出欲請辭外交官，將返台加入民進黨台北市議員選舉一事，徐弘庭表示，外交官是從事外交事務的專職人員，未經過外交特考的他，擔任政治組組長已經是跳級高升、破壞既有的文官制度，當時就曾引起不小的爭議，而現在中美台三方局勢正要產生新變化之時，他卻又說要離開跑去選舉，難免會讓外界認為他只是把這個官位當成一個跳板，也反映出民進黨政府並非真的重視外交圈人才的問題。

(中時新聞網)