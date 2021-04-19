行政院前發言人丁怡銘去年11月因牛肉麵失言風波請辭，不過下台僅不到半年時間，他又重獲聘用回鍋行政院擔任13職等機要顧問，每月可領逾10萬元薪資，再度引發外界議論。台北市議員徐弘庭接受《中時新聞網》訪問表示，丁怡銘根本是民進黨「寄生華航」的網軍版，難道只因為他做大內宣有戰功，就能不管對錯硬擠出政府高薪的工作給他，實在太離譜，痛批這樣的政務任命對民眾的智商簡直是一種侮辱。
丁怡銘日前不僅遭民眾檢舉發布假訊息，還被抓包打統編有公私帳不分之嫌，徐弘庭指出，公務員是人民公僕，所有的薪資都來自民眾的納稅錢，所以當這些人碰觸到法律邊緣有不適任情事之時，政府應該要能有一個斷然負政治責任的處置，這才是民眾希望看到的，而不是只是喊喊請辭下台，過沒多久又換到一個新的位子上繼續坐領高薪，這樣的作為看在台灣普遍低薪的年輕人眼裡，真是情何以堪。
針對台灣駐美代表處政治組長趙怡翔傳出欲請辭外交官，將返台加入民進黨台北市議員選舉一事，徐弘庭表示，外交官是從事外交事務的專職人員，未經過外交特考的他，擔任政治組組長已經是跳級高升、破壞既有的文官制度，當時就曾引起不小的爭議，而現在中美台三方局勢正要產生新變化之時，他卻又說要離開跑去選舉，難免會讓外界認為他只是把這個官位當成一個跳板，也反映出民進黨政府並非真的重視外交圈人才的問題。
(中時新聞網)
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