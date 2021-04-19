台北市廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程，19日上午由副市長彭振聲主持工地上梁典禮。彭振聲表示，市府為活化土地資源，照顧弱勢族群權益，提出興建社會住宅合併提供社福設施方案，廣慈博愛園區由市府自籌經費興建，預計明年3月底竣工、10月進駐。

廣慈博愛園區全區6.4公頃，分為5標7棟建築，除統包工程外還包含委託技服案全區共計16個團隊參與其中，昨日A、B標聯合上梁典禮現場，也一併對外展出C、D、E各標創新及特色工法。

北市都發局指出，該案A、B標工程經費44.6億餘元，第A標規畫興建行政大樓為地下4層地上13層建築物，進駐單位為信義區公所、圖書館、國稅局、警察局等12個單位，提供便利及智慧化行政服務；第B標規畫興建社福大樓為地下4層地上8層建築物，進駐單位為社會局及衛生局，以長期照顧、社區營造之基本精神，結合照顧管理中心等相關福利資源，建立多元照護服務、連續性照顧體系。

都發局表示，為打造永續、智慧、節能、耐震、無障礙的高品質行政中心及社福大樓，園區內導入「綠建築」及「智慧建築」理念，應用於建築空間後再擴展至整體社區尺度，在既有綠建築基礎上，導入不同層次的能源管理系統並結合先進ICT資通訊科技作為發展願景。

此外，都發局說，該案耐震用途係數較一般住宅強度為高，興建完成後，可營造出安全且新型的都市生態環境，提升便利性、親民及永續建築的形象，將來園區落成後也可帶動周邊都市更新。

(中時 )