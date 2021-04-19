國民黨團召開「沒有丁怡銘網軍總司令 蘇貞昌不會治國？」記者會

反萊豬公投將於今年8月28日登場，若公投通過後，民進黨政府是否能和民眾保證不會吃到萊豬？農委會主委陳吉仲受訪時未正面回應。對此，國民黨立院黨團總召費鴻泰怒嗆，若公投案通過後，民進黨不去執行的話，總有一天，會將陳吉仲和衛福部長陳時中移送法辦。

國民黨團今(19)日召開「沒有丁怡銘網軍總司令 蘇貞昌不會治國？」記者會，費鴻泰在記者會上表示，陳時中和陳吉仲不會當一輩子的部長，民進黨也不會永遠執政，去年828蔡英文總統也沒有問過百姓願不願意吃萊豬，今年828我們希望大家投出反萊豬這一票。

費鴻泰指出，就算蔡英文、陳吉仲、陳時中不做，「沒關係，再2年就要總統大選，選完後若不是民進黨執政，我們就會把他移送法辦，移送監察院」，如果828反萊豬和相關的案子都過了，但民進黨卻不去執行，早晚有一天，陳吉仲、陳時中會被我們移送法辦。

此外，費鴻泰18日爆料，他透過多元管道了解到，美國的萊豬確實還沒有進來，因為蔡政府擔心828公投結果，已經定調828前不會進口萊豬；費鴻泰還強調，國民黨團將緊盯萊豬進口進度，一旦發現進口就會發採訪通知請媒體去看。

不過，對於費鴻泰的爆料，民進黨發言人周江杰今天表示，這是國內進口商主動召開會議，公開表示不會進口含萊劑美豬，是進口商基於市場考量的自主選擇與決定，屬於商業自由的範圍，政府無從干涉，他還質疑，費鴻泰為何要說謊。

(中時新聞網)