英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）即將在21日迎接95歲生日，不過屆時王室仍處在菲立普親王逝世的服喪期間，今年王室將不會循往例公布女王照片，這也將是女王70多年來，首度在沒有王夫菲立普的陪伴下度過生日。

英國女王伊麗莎白二世在菲立普親王葬禮上的孤單身影令人鼻酸。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國女王將在21日迎接人生中最孤單生日，屆時將無奈打破70多年來傳統，首度在沒有菲立普親王（Prince Philip）的陪伴下度過生日。

生日當天，女王身邊只會有一小群王室職員在溫莎城堡陪伴她，由於仍處在王室服喪期，王室當天也不會公布女王的最新照片。王室服喪期預計22日結束，英國舉國哀悼期已在17日結束。

消息人士指出，周三當天，女王很有可能像平常那樣度過生日，開車到溫莎浮若閣摩爾宮（Frogmore House），在那裡牽著2隻狗兒子Fergus、Muick散步。

菲立普親王17日葬禮結束隔天，女王就自行駕車到浮若閣摩爾宮，讓自己有獨處空間，平靜一下。

浮若閣摩爾宮是女王最喜歡的宮殿之一，過去哈利王子及梅根還住在附近的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）時，女王偶爾會走路或是開車過去和小倆口打招呼。

另外據英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，王室成員已經同意輪職，在女王生日前夕，陪她度過這段最黑暗的時光。

據悉這項計畫是王室中的娘子軍團發起的，起草人包括安妮公主（Princess Anne）、康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall）卡蜜拉、愛德華王子夫人蘇菲（The Countess of Wessex），當然也包括凱特王妃。

計畫內容是讓王室成員輪番拜訪女王，陪伴女王在溫莎城堡散步。

消息人士透露，以女王的個性，她向來堅持自己能應付，而且甚至可能已經為了親王離世這一天做好準備，但是大家都知道，當事情到來時，和過去經驗總是不同。

72歲的王儲查爾斯（Prince Charles）預計本周將從90分鐘車程外的住所來溫莎堡拜訪女王，安妮公主也會來訪，另外一直以來和女王保持親密關係的愛德華王子夫人蘇菲也將在接下來幾天內，帶著2名未成年孩子多次到訪。

由於喬治小王子等人要上學，威廉王子及凱特已先行返回倫敦，不過他們也已經安排好，在女王生日當天和她視訊。

王室消息人士指出，預計女王近期內都會繼續住在溫莎城堡，不過這裡將不會是她的永久居住地，女王傾向未來持續往返溫莎城堡及倫敦白金漢宮。

(中時新聞網)