參與人數突破6000人，號稱2021亞太最大鐵人賽事的Challenge Taiwan鐵人三項，將於4月24、25日在台東活水湖登場，三鐵一哥謝昇諺將要挑戰226公里組別，歡迎每位選手回家，一起寫下屬於大家的CT Story。

主辦單位表示，今年度的Challenge Taiwan主會場，將會沿襲過往傳統，設置在鐵道文化氣息濃厚的鐵花新聚落。在鐵道穿梭的綠地上，結合全台唯一鐵人EXPO博覽會，參賽選手在報到的同時，也會看到琳瑯滿目的鐵人運動相關商品，還能入手只有參加Challenge Taiwan才有的紀念品。

三鐵一哥謝昇諺在今年要挑戰226公里組別，他在臉書分享寫道，因為疫情影響，三鐵運動員的舞台都侷限住了，而台灣的三鐵賽事中，考量到賽事的專業，賽道具競爭性更能夠突破自我最佳的成績，比賽的熱情且溫團的氛圍，更是讓人難忘，所以他選擇了Challenge Taiwan當作他突破9小時紀錄的舞台。

為了讓全家大小都能夠加入比賽，Challenge Taiwan開設3-15歲小朋友都能夠參加的小鐵人組別，在今年更加設12-18歲的25.75公里賽事提供給想證明自己長大的青少年。而成年人除了51.5公里的標準鐵人組，還能夠進一步挑戰113公里甚至是226公里。

今年Challenge Taiwan的主題為Make Your Own Story。Challenge Taiwan在台東耕耘九年，CT的故事，有台東，有活水湖，有山，有海，有熱情的居民，有朋友，有家庭，有每位專程來參加賽式的鐵人們，迄今寫下不少的鐵人故事，故事中的每個人都是主角。

(中時 )