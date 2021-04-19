嘉義市青年街非法廢棄物處置場今年陸續發生2次火警，7000噸塑膠廢料去化問題棘手，立委王美惠督促環保局協助地方處理，19日偕同行政院環保署環境督察總隊、嘉義市政府環保局等單位勘察現場，目前有2家產源業者清出約90噸廢棄物。
王美惠表示，現場應儘速完成環境整理，並提出後續清理計畫書，市府用現有機具，進行現場清除，並持續監控，也希望環保署能在經費上支持，協助地方完善後續處理，中央和地方合作，加速改善問題，讓民眾安心。
王美惠表示，環保署南區督察大隊大隊長顏振河、北區督察總隊簡任技正許正雄，以及塑料、打包技術專家一同會勘，建議先將塑膠廢料打包，編號列管，初估要打包7000噸塑膠廢料及列管編號大約需1至2周時間。
王美惠服務處表示，環保署將與地主及其相關親屬開會，研商後續事宜，並持續協助協調經費需求。
市政府環保局長蕭令宜表示，將會配合檢調單位持續調查，環保局目前已通知7家產源業者清理，有2家業者從上周清運至19日約清出90噸塑膠廢料，環保局會持續加速改善現場問題，也希望中央盡量支持及協助地方。
環保局廢棄物管理科長李瑞峰說，持續追查廢棄物產源業者，也陸續通知已查出的7家業者，有部分業者否認，將蒐集更多事證，釐清業者的責任。
(中時 )
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