立委王美惠促環保署協助嘉義市環保局儘速處理非法廢棄物去化問題。（王美惠服務處提供）

嘉義市青年街非法廢棄物處置場今年陸續發生2次火警，7000噸塑膠廢料去化問題棘手，立委王美惠督促環保局協助地方處理，19日偕同行政院環保署環境督察總隊、嘉義市政府環保局等單位勘察現場，目前有2家產源業者清出約90噸廢棄物。

王美惠表示，現場應儘速完成環境整理，並提出後續清理計畫書，市府用現有機具，進行現場清除，並持續監控，也希望環保署能在經費上支持，協助地方完善後續處理，中央和地方合作，加速改善問題，讓民眾安心。

王美惠表示，環保署南區督察大隊大隊長顏振河、北區督察總隊簡任技正許正雄，以及塑料、打包技術專家一同會勘，建議先將塑膠廢料打包，編號列管，初估要打包7000噸塑膠廢料及列管編號大約需1至2周時間。

王美惠服務處表示，環保署將與地主及其相關親屬開會，研商後續事宜，並持續協助協調經費需求。

市政府環保局長蕭令宜表示，將會配合檢調單位持續調查，環保局目前已通知7家產源業者清理，有2家業者從上周清運至19日約清出90噸塑膠廢料，環保局會持續加速改善現場問題，也希望中央盡量支持及協助地方。

環保局廢棄物管理科長李瑞峰說，持續追查廢棄物產源業者，也陸續通知已查出的7家業者，有部分業者否認，將蒐集更多事證，釐清業者的責任。

(中時 )